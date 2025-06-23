В Химках проконтролировали ход строительства нового детского сада

Депутаты Химок Татьяна Кавторева и Глеб Демченко проконтролировали ход строительства нового детского сада, рассчитанного на 300 мест, который появится в жилом комплексе «Квартал Ивакино». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.

Директор химкинской школы № 30 Татьяна Кавторева подчеркнула, что появление нового учреждения поможет решить вопрос нехватки мест d дошкольных учреждениях. Депутаты посетили строительную площадку и выяснили, что работы идут в графике. Сейчас рабочие монтируют внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию. Объект сдадут в эксплуатацию в новом учебном году.

«Этот детский сад — крайне важный объект для нашего района. Он позволит значительно разгрузить существующие детсады, обеспечив комфортные условия для большего числа детей. Кроме того, развитие социальной инфраструктуры способствует повышению качества жизни всех жителей Химок», — рассказала Демченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.