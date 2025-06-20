В Химках проконтролировали проведение капремонта детского сада

Депутаты Химок Николай Томашов и Валентин Герасимов провели выездной мониторинг, чтобы проконтролировать ход проведения капитального ремонта детского сада № 7, расположенного на улице Ватутина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.

В ходе осмотра депутаты установили, что работы ведутся в соответствии с графиком при соблюдении всех норм безопасности. Учреждение построили в 1969 году, это первые ремонтные работы в нем, поэтому здание устарело.

«Прораб строительного участка рассказал нам о текущем этапе работ. Строители выполняют кровельные и фасадные работы, ремонтируют цоколь и отмостку, проводят переустройство входных групп. Особое внимание уделено модернизации инженерных систем», — поделился Герасимов.

Строители также проведут перепланировку, чтобы создать новые помещения — современные спальни для детских групп и просторные образовательные кабинеты. Томашов уточнил, что ремонт проходит в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджета Подмосковья. Отметим, что работы завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.