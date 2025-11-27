В Химках прошел ежегодный форум «Бизнес-Restart»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках состоялся ежегодный форум «Бизнес-Restart», в рамках которого представители малого и среднего предпринимательства обсудили развитие местного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках форума участники провели презентацию продукции и услуг, обменялись опытом, установили новые связи для совместных проектов и разобрали меры господдержки.

«Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах. С 2022 по 2024 год 37 социальных предприятий получили субсидии из регионального бюджета на 238 млн рублей. В этом году четыре компании стали участниками программы «Франшиза», восемь компаний — программы «Маркетплейс», — подчеркнула глава Химок Елена Землякова.

В округе зарегистрировано почти 23 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, с каждым годом их число увеличивается на 5-7%.

