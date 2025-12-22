В Химках прошел тематический урок о маршале Рокоссовском

В Химках в лицее № 15 прошел тематический урок, посвященный полководцу Константину Рокоссовскому, который родился 21 декабря 1896 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Гостям рассказали о его подвигах и достижениях. Депутат Химок Артур Каримов добавил, что такие мероприятия объединяют жителей разных поколений, сохраняют историческую правду и транслируют бережное отношение к истории России.

«Маршал Рокоссовский – поистине выдающийся стратег. Операция «Багратион», которой он командовал, является одной из наиболее успешных в истории Великой Отечественной войны», – отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

