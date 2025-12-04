В Химках прошел второй «Фестиваль музыкальной эрудиции»

В Химках пианисты Центральной детской школы искусств приняли участие во втором «Фестивале музыкальной эрудиции». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Творческое образование развивает в молодых людях талант, дисциплину, креативность, умение работать в команде. В Химках творческому развитию детей уделяется такое большое внимание, и эту работу активно поддерживают и глава города Елена Землякова, и весь Совет депутатов», – подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

В рамках мероприятия участникам нужно было ответить на вопросы викторины, узнать знаменитые произведения по первым нотам, разгадать музыкальные кроссворды. Муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская добавила, что подобные фестивали позволяют музыкантам не просто механически исполнять произведение, а глубоко понимать его, знать историю создания, биографию композитора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.