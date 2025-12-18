В Химках прошла автограф-сессия с мастером спорта СССР Леонидом Резцовым

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках прошла встреча с мастером спорта СССР международного класса заслуженным тренером России по биатлону Леонидом Резцовым, в рамках которой юные воспитанники спортшколы взяли у него автографы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Резцов рассказал участникам о большом спорте, о трудолюбии и усилиях, которые необходимо прикладывать для достижения больших целей. Мероприятие посвятили выдающейся советской спортсменке Анфисе Резцовой, которая тренировалась у спортсмена.

«Анфиса Резцова – яркий пример советского и российского спорта, который вдохновляет своей целеустремленностью и трудолюбием. Уход такой яркой звезды – это неоценимая потеря, но ее наследие, ее мужество и преданность спорту навсегда останутся в нашей памяти и будут служить ориентиром для новых поколений чемпионов», – сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

