В Химках прошла лекция о заслуженном мастере спорта СССР Альберте Шестерневе

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В спортивном комплексе «Новые Химки» для химчан провели патриотическое мероприятие, приуроченное к 84-летию со дня рождения советского футболиста и тренера Альберта Шестернева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В рамках него для участников провели тематическую лекцию и рассказали интересные факты из биографии заслуженного мастера спорта СССР.

«В течение своей карьеры Шестернев проявил себя как талантливый игрок, отличавшийся высокой техникой и тактическим мастерством. После завершения игровой карьеры он успешно работал тренером, внося значительный вклад в развитие советского футбола», – сказала общественница Ольга Игнатьева.

Мероприятие прошло в рамках патриотического движения под лозунгом «Успех V единстве поколений». Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев уточнил, что она направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.