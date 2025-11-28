В Химках прошла лекция, посвященная русско-японской войне XX века
Лекция о русско-японской войне прошла в подмосковных Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в Аэрокосмическом лицее прошла лекция, посвященную русско-японской войне XX века, основной темой стала годовщина отражения крепости Порт-Артур четвертого масштабного штурма японских войск русским гарнизоном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Участники мероприятия вспомнили о подвигах защитников Порт-Артура, об их самоотверженности и верности долгу. В ходе тематического музейного урока были продемонстрированы уникальные кадры кинохроники, запечатлевшие сцены боев и быт гарнизона, а также отрывки из художественных фильмов, посвященных этому периоду истории», – рассказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.
Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что такие мероприятия позволяют поддерживать интерес населения к истории России, а также сохранить и увековечить память о великих делах предков.
