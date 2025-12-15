В Химках прошло мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ

В День Конституции Российской Федерации в многофункциональном социальном комплексе «Восход» Химок прошло патриотическое мероприятие, в котором приняли участие старшее поколение, воспитанники военно-патриотической организации «СОВА», волонтеры, молодогвардейцы, а также общественница Екатерина Калюжная. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Для гостей подготовили тематическую интеллектуальную игру, лекцию об истории создания и значении Конституции.

«Это мероприятие – настоящий мост между поколениями. Оно наглядно демонстрирует, как глубоко участники, от юных патриотов до уважаемых ветеранов, понимают и ценят основы нашей государственности», – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.