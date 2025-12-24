В Химках прошло Первенство по греко-римской и вольной борьбе, в них приняли участие около 100 воспитанников спортшкол «Виктория», «Альбаго», «Симба» и «Легион». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Состязания провели среди юношей от 8 до 12 лет, они стали подготовительными перед первенством области и ЦФО.

В сообщении добавили, что борьбой в спортшколах города занимаются более 400 детей. В 2025 году в Химках на базе ФОК «Юбилейный» провели два международных турнира.

