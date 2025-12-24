В Химках прошло первенство по греко-римской и вольной борьбе
Первенство по греко-римской и вольной борьбе прошло в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках прошло Первенство по греко-римской и вольной борьбе, в них приняли участие около 100 воспитанников спортшкол «Виктория», «Альбаго», «Симба» и «Легион». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.
Состязания провели среди юношей от 8 до 12 лет, они стали подготовительными перед первенством области и ЦФО.
В сообщении добавили, что борьбой в спортшколах города занимаются более 400 детей. В 2025 году в Химках на базе ФОК «Юбилейный» провели два международных турнира.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.