В Химках проведут благоустройство дворов в микрорайоне Сходня

В Химках продолжается благоустройство дворовой инфраструктуры, рабочие приступили к ремонту покрытия в микрорайоне Сходня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Так, специалисты снимают изношенное покрытие и устанавливают новые бортовые камни во дворе домов №4 и №6 на улице Мичурина и дома №1 на улице Октябрьская.

Благоустройство проведут в каждом микрорайоне округа, ремонт асфальтобетонного покрытия также начался вблизи дома №6 на улице Жаринова и у дома №1 на улице Центральная микрорайона Подрезково. В общей сложности в 2025 году в округе обновят 22 дворовые территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.