В Химках проведут ремонт подъездов

В Химках продолжается ремонт подъездов, рабочие уже завершили его в доме № 2 на улице Санаторий имени Артема в микрорайоне Фирсановка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.

Так, специалисты установили новые тамбурные двери, положили плитку, заменили почтовые ящики. Местная жительница Татьяна Усманова, которая живет в этой пятиэтажке, призналась, что результатами такого преображения собственники квартир довольны.

«Чувство, как будто ты в новом доме. Ребятами, которые выполняли ремонт, все очень довольны. Все наши замечания и пожелания учитывались, в том числе и цвет подъездов», — поделилась Усманова.

Кроме того, работы прошли в трех подъездах дома на улице Санатория, а также на улице Спартаковской. На данный момент они продолжаются на улицах Парковой, Молодежной, Московской, Мира и Первомайской. Ремонт ведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.