В Химках проведут выездную администрацию для жителей Сходни
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В среду, 1 октября, в Сходне в Химках проведут выездную администрацию, жители смогут встретиться с профильными специалистами на территории лицея №21 с 18:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.
В рамках выездной администрации жители смогут получить консультацию по вопросам социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), здравоохранения, безопасности, предпринимательства и не только. Кроме того, желающие смогут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн.
