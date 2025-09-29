В Химках проведут выездную администрацию для жителей Сходни

В среду, 1 октября, в Сходне в Химках проведут выездную администрацию, жители смогут встретиться с профильными специалистами на территории лицея №21 с 18:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В рамках выездной администрации жители смогут получить консультацию по вопросам социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), здравоохранения, безопасности, предпринимательства и не только. Кроме того, желающие смогут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн.

