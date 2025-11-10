В Химках провели лекцию о параде Красной Армии 1941 года
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в НПО имени Лавочкина для работников провели лекцию, посвященную 84-й годовщине со дня парада на Красной площади, который состоялся в 1941 году в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
«Когда мы говорим о параде 41-го, мы обязаны помнить – победу ковали не только те, кто вышел на Красную площадь. Огромная часть этой победы была создана там, где никто не видел прожекторов и телекамер: в цехах, лабораториях, на заводах, в эвакуации», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.
Кроме того, мероприятие в честь этого события провели в Доме культуры «Контакт». Директор ДК, лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова уточнила, что такие активности стали частью патриотической программы, которую реализуют в Химках.
