В Химках провели мероприятие, посвященное «Дороге жизни» на Ладожском озере

В Лунево городского округа Химки состоялось патриотическое мероприятие, посвященное «Дороге жизни» на Ладожском озере во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участникам рассказали, как была организована эта жизненно важная транспортная магистраль, а также о подвигах водителей. Кроме того, им показали документальные кадры того периода.

«Это подвиг, который должен быть запечатлен в памяти каждого поколения. Важно знать свою историю, помнить о таких событиях, как блокада Ленинграда и беспримерный подвиг людей. Это урок мужества, самопожертвования и единства, который актуален и сегодня», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

