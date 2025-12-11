В Химках провели выездную администрацию для жителей Левобережного

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В школе «Перспектива» в Левобережном в Химках провели выездную администрацию, в рамках которой представители профильных управлений и городских служб приняли 63 обращения жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«У нас во дворе жители просят установить дополнительную урну у детской площадки. Обращение зафиксировали, предложили несколько вариантов, где возможно установить контейнер», — отметила жительница Химок Анна Гусева.

В сообщении добавили, что такие встречи в разных районах округа проходят каждую неделю. С начала 2025 года специалисты провели 45 выездных встреч администрации.

