В Химках провели выездную администрацию для жителей Левобережного

Выездную администрацию для жителей Левобережного провели в Химках

Официально

Фото: [Администрация г. о. Химки]

В школе «Перспектива» в Левобережном в Химках провели выездную администрацию, в рамках которой представители профильных управлений и городских служб приняли 63 обращения жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого  поставил  задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

«У нас во дворе жители просят установить дополнительную урну у детской площадки. Обращение зафиксировали, предложили несколько вариантов, где возможно установить контейнер», — отметила жительница Химок Анна Гусева.

В сообщении добавили, что такие встречи в разных районах округа проходят каждую неделю. С начала 2025 года специалисты провели 45 выездных встреч администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.

