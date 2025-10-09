В Химках провели выездную администрацию для жителей Левобережного
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В микрорайоне Левобережный Химок прошла выездная администрация, в рамках которой глава города Елена Землякова и профильные специалисты приняли 51 обращение граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.
Чаще всего жители задавали вопросы из сферы благоустройства, социальной поддержки и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Так, например, местная жительница Наталья Фадеева обратилась по вопросу организации парковочных мест для инвалидов во дворе дома № 18 на Совхозной улице.
«Мы пришли с вопросом о благоустройстве детских площадок в сквере "Дубовая роща" во дворе дома № 18 на Совхозной. Обратились также по поводу организации парковочных мест для инвалидов. Удобный формат таких встреч, можно сразу решить все свои вопросы», — рассказала она.
Отметим, что с начала 2025 года в разных микрорайонах Химок провели 38 выездных администраций.
