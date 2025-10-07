В Химках рабочие на 70% завершили строительство выезда из деревни Юрлово

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках продолжается строительство нового выезда из деревни Юрлово, который соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, общая готовность объекта достигла 70%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

«Это улучшит транспортную доступность жилых районов рядом с шоссе и обеспечит проезды без пробок по новому направлению», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Дорожники выполняют укладку асфальта и завершают монтаж систем наружного освещения. Рабочие проведут реконструкцию участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 м, построят новую четырехполосную дорогу протяженностью 1,5 км от нового направления Пятницкого шоссе до существующего вдоль деревни Федоровка. Завершить работы и открыть движение по выезду планируют в конце 2025 года.

