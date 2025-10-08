В Химках рабочие обустроили экотропу в парке Толстого

В Химках в парке имени Толстого завершилось обустройство экотропы, которая пролегает через природную территорию в северной части парка и открывает вид на канал имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Длина маршрута составила 134 метра, он стал частью общего пешеходного пространства парка. Основой конструкции экотропы стал металлический каркас, верхним покрытием — износостойкий металл с цинковым покрытием. Для безопасности вдоль тропы обустроили перила. Рабочие также установили на ней стеклянные беседки, а возле воды — деревянную площадку с парковыми качелями, гамаками и стульями для тихого отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.