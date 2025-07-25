В Химках рабочие проведут благоустройство проезжей части
Благоустройство проезжей части проведут в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Специалисты в Химках выполняют работы по благоустройству проезжей части, предназначенной для остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.
Рабочие меняют бордюрный камень, проводят асфальтирование территории. Работы уже провели у транспортной остановки «Улица 9 Мая» на Юбилейном проспекте. Их выполняют в несколько этапов с учетом погодных условий и с минимальными неудобствами для жителей. При этом используются материалы, которые соответствуют современным стандартам качества.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.