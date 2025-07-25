В Химках рабочие проведут благоустройство проезжей части

Специалисты в Химках выполняют работы по благоустройству проезжей части, предназначенной для остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Рабочие меняют бордюрный камень, проводят асфальтирование территории. Работы уже провели у транспортной остановки «Улица 9 Мая» на Юбилейном проспекте. Их выполняют в несколько этапов с учетом погодных условий и с минимальными неудобствами для жителей. При этом используются материалы, которые соответствуют современным стандартам качества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.