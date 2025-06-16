В Химках рассказали о подготовке к зимнему отопительному сезону
Гидравлические испытания теплосетей пройдут в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Специалисты «ТСК Мосэнерго» в Химках проводят летнюю диагностику теплосетей — гидравлические испытания, они проходят в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.
Испытания проводятся для того, чтобы выявить наиболее «слабые участки» тепловой сети, подверженные коррозии и износу. В этом случае специалисты проводят ремонт или замену участка.
«Подобная профилактика позволяет тщательнее проверить сети летом, чтобы минимизировать повреждения и отключения в осенне-зимний период», — добавили в сообщении.
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