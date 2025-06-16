В Химках рассказали о подготовке к зимнему отопительному сезону

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Специалисты «ТСК Мосэнерго» в Химках проводят летнюю диагностику теплосетей — гидравлические испытания, они проходят в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Испытания проводятся для того, чтобы выявить наиболее «слабые участки» тепловой сети, подверженные коррозии и износу. В этом случае специалисты проводят ремонт или замену участка.

«Подобная профилактика позволяет тщательнее проверить сети летом, чтобы минимизировать повреждения и отключения в осенне-зимний период», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.