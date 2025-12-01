В Химках рассказали о развитии бизнеса

В Химках работают над созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства в рамках программы «Выбирай свое» партии «Единая Россия», это позволяет укрепить продовольственную безопасность и создавать новые рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В округе насчитывается более 22 тыс. субъектов бизнеса. Так, например, в здесь работает фабрика по производству бытовой техники. Поддержку предприятию оказывает МКУ «Малый бизнес Химки». Ежедневно с конвейера сходят около 200 единиц продукции – энергоэффективные обогреватели, полотенцесушители, сматывающие устройства для бассейнов и не только.

«Основное преимущество и отличие нашего товара – очень низкое электропотребление, около 130 ватт в час. <...> Мы входим в тройку лучших компаний по России в этой сфере», — рассказал руководитель производства Владлен Кочетков.

