В Химках сборная России по баскетболу обыграла представителей Ирана

В подмосковных Химках на базе баскетбольного центра «Химки» состоялся второй товарищеский матч между национальными сборными России и Ирана, представители России смогли обыграть соперников со счетом 79:58. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

В сообщении уточнили, что в первом матче россияне уступили сопернику со счетом 67:70. Однако на второй игре команда Зорана Лукича смогла выиграть. В начале августа сборная России отправится в Египет, там пройдут два матча против местной национальной команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.