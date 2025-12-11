В Химках школьники приняли участие в акции «ГИА. Осознанность. Профориентация»

В Химках старшеклассники приняли участие в образовательной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация», в рамках которой им рассказали, какие специалисты будут востребованы в ближайшем будущем, как не ошибиться при выборе профессии и как подготовиться к сдаче госэкзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Первый день образовательного проекта состоялся в школе «Лига первых» под девизом «Я бы в военные пошел, пусть меня научат!». Участники смогли пообщаться с представителями элитных военных вузов, попробовать управлять беспилотниками, отработать навыки первой помощи и не только. В школе «Лидер» школьников познакомили со сферой информационных технологий, там они создали свои первые 3D‑модели, посетили мастер-класс по виртуальной реальности, прошли профессиональные тесты. Образовательный проект продолжится в течение всей недели.

