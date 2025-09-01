В Химках школьников поздравили с Днем знаний

Химкинских школьников поздравили с Днем знаний и началом нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.

В сообщении отметили, что этот день является особенным для всех участников образовательного процесса — учеников, педагогов и родителей.

«Ученики с нетерпением ждут встречи с одноклассниками, учителями и новыми предметами. Для педагогов это время новых возможностей и профессиональных достижений. А родители с гордостью и волнением провожают своих детей в школу», — отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.