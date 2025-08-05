В Химках сотрудники НПО Лавочкина и «Энергомаш» завоевали восемь медалей на чемпионате Роскосмоса

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Сотрудники научно-производственных объединений имени Лавочкина и «Энергомаш» из Химок приняли участие в юбилейном корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2025» и завоевали восемь медалей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

Так, команда НПО имени Лавочкина завоевала три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, первые места заняли Иван Большаков, Екатерина Асмолова, команда Леонида Межеричера и Яны Парфильевой.

«Горжусь своим участником Иваном Большаковым, который быстро переквалифицировался. Подготовка — это командная работа. Самым сложным было успеть выполнить задание в срок. Если будет возможность, то обязательно поучаствую снова», — поделилась впечатлениями эксперт компетенции «Интернет-маркетинг» Анастасия Зенькова.

Владислав Каширин из НПО Энергомаш получил бронзовую медаль в компетенции «Инженер-технолог машиностроения». В общей сложности в соревнованиях приняли участие 750 сотрудников из 30 объединений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.