В Химках сотрудники управляющих компаний расчистят снежные заносы

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Сотрудники управляющих компаний в городском округе Химки расчищают снежные заносы на дворовых территориях, в уборке задействовали специальную технику — тракторы, мини-погрузчики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Специалисты работают на улицах Энгельса, Академика Грушина, Московская, Пролетарская, Ленинградская, Маяковского, Спартаковская и других адресах. Уборку будут вести в круглосуточном режиме, поскольку снегопад продолжается.

