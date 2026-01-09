В Химках сотрудники управляющих компаний расчистят снежные заносы

Logo

Сотрудники управляющих компаний Химок расчистят снежные заносы

Фото: [Администрация г. о. Химки]

Сотрудники управляющих компаний в городском округе Химки расчищают снежные заносы на дворовых территориях, в уборке задействовали специальную технику — тракторы, мини-погрузчики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Специалисты работают на улицах Энгельса, Академика Грушина, Московская, Пролетарская, Ленинградская, Маяковского, Спартаковская и других адресах. Уборку будут вести в круглосуточном режиме, поскольку снегопад продолжается.

