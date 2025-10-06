В Химках Совет депутатов утвердил новые меры по развитию округа

В Химках прошло внеочередное заседание Совета депутатов, в рамках которого участники утвердили новые меры по развитию округа и обсудили корректировку бюджета и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

Так, были скорректированы правила и стоимость продажи муниципальных земельных участков под зданиями, которые уже находятся в собственности, чтобы привлечь дополнительные средства в бюджет округа.

«Принятые решения положительно повлияют на социально-экономическое развитие нашего городского округа. Мы видим запросы жителей о конкретных изменениях и делаем все, чтобы реагировать на них системно и своевременно», – подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Помимо этого, было принято решение о включении бюста участника Великой Отечественной войны, первого директора школы № 8 — Василия Матвеева в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

