В Химках специалисты проведут ремонт подъездов на Парковой улице

В Химках специалисты завершают ремонт в домах № 5 и 6 на Парковой улице, в подъездах выполнили ремонт и покраску потолков и стен, установили короба для проводов и уложили плитку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Рабочие также заменили почтовые ящики, отремонтировали окна и заменили осветительные приборы, обновили входные группы. Общая готовность работ достигла 80%.

«Вскоре приступим к замене входных дверей, демонтажу боковых обрамлений перегородок на этажах и установке отливов на козырьках. Замену входных дверей планируем завершить к концу этой недели», — рассказал ведущий инженер Омар Худавердиев.

В 2025 году подъезды отремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Работы проходят в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.