В Химках специалисты проведут ремонт подъездов на проспекте Мельникова

В Химках в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжается ремонт подъездов в многоквартирных домах в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково, на данный момент специалисты ремонтируют подъезды в тринадцатиэтажном доме № 2/1 на проспекте Мельникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Рабочие уже провели покраску потолков, стен, мусоропроводов, обновили ступеньки и перила лестниц и не только. В доме № 2/1 на проспекте Мельникова работы проводят одновременно в четырех подъездах.

Ведущий инженер Омар Худавердиев уточнил, что в подъездах № 3, 4, 5 осталось восстановить напольное покрытие, готовность подъезда № 6 достигла 70%. Завершить работы планируется до 27 сентября.

