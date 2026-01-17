В Химках специалисты расчистят территории вблизи храмов от снега

В Химках специалисты приводят в порядок территории вблизи храмов, они устанавливают в специально отведенных местах купели, убирают подходы и подъезды от снега, оборудуют зоны для переодевания и обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Работы проводят у стадиона «Арена Химки», в зоне отдыха «Экоберег», в парке «Лукоморье», у храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, возле храмов Рождества Христова и Покрова Пресвятой Богородицы, а также у Алексиевского храма в поселение Кутузовское. Помимо этого, они продолжают убирать пешеходные зоны, дороги общего пользования, подходы к остановкам и социальным объектам. В субботу, 17 января, работы пройдут на улицах Библиотечная, Советская, Центральная, Некрасова, Калинина, Юбилейный проезд и другие.

Жителям региона напомнили, что обратиться по вопросам уборки снега можно по телефону единой горячей линии администрации: + 7 (495) 793-01-01.

