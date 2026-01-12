В Химках специалисты расчистят улицы и дворы от снега

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Коммунальные службы Химок продолжают ликвидировать последствия снегопада и расчищают улицы и дворы от снега, при необходимости в уборке задействуют специальную технику: тракторы, экскаваторы, мини-погрузчики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Прежде всего специалисты проводят уборку на дорогах, тротуарах, пешеходных зонах. Особое внимание уделяется лестницам, подъемам и спускам, а также участкам с уклоном.

Жителям напомнили, что обратиться по вопросам уборки снега можно через единую горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01.

