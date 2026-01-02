В Химках специалисты расчистят улицы от снега

Работники управляющих компаний расчистят придомовые территории от снега, в работах задействовали более 170 дворников, а также спецтехнику (тракторы, экскаваторы и мини‑погрузчики). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Бригады очищают подходы к жилым домам, пешеходным маршрутам и подъездам к местам размещения контейнеров для мусора. Основную уборку проводят в местах с высокой проходимостью, прежде всего это пешеходные дорожки, дороги, доступные для общего пользования, а также подходы к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам.

Жителей округа призвали соблюдать скоростной режим, следить за объявлениями в общедомовых чатах и при необходимости убирать личный транспорт, чтобы техника могла оперативно очистить парковки от снега. Задать вопросы по уборке снега можно через единую горячую линию администрации: +7 (495) 793‑01‑01.

