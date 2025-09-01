В Химках специалисты разработают книги об истории города

Экспертный совет Химок по книгоизданию разрабатывает сборники, посвященные истории города, а также его выдающимся жителям и знаковым событиям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Специалисты собирают информацию о трудовых династиях муниципалитета. Кроме того, в разработке находятся переиздания коллектива писателей-ветеранов, альманаха, посвященного Победе в Великой Отечественной войне и сборника «Химки и окрестности» и другие.

«Я уверена, что эти книги помогут сохранить и передать будущим поколениям память о нашем городе, его истории и героях», — отметила директор МБУК «ХЦБС» Александра Латынина.

