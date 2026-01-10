В Химках специалисты в усиленном режиме проведут уборку снега на улицах и во дворах

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках продолжается уборка снега на улицах и во дворах, специалисты работают в усиленном режиме – расчищают проходы к домам, пешеходные дорожки и подъезды к контейнерным площадкам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

При необходимости они используют снегоуборочную технику: тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики. Прежде всего работы проводятся на территориях с большим потоком людей – это пешеходные зоны, дороги общего пользования, подходы к остановкам и социальным объектам.

Жителей призвали соблюдать скоростной режим во время движения, также при необходимости убирать личный транспорт, чтобы техника могла оперативно очистить парковки от снега. В случае экстренных ситуаций нужно позвонить в 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.