В Химках специалисты в усиленном режиме проведут уборку снега на улицах и во дворах
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках продолжается уборка снега на улицах и во дворах, специалисты работают в усиленном режиме – расчищают проходы к домам, пешеходные дорожки и подъезды к контейнерным площадкам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.
При необходимости они используют снегоуборочную технику: тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики. Прежде всего работы проводятся на территориях с большим потоком людей – это пешеходные зоны, дороги общего пользования, подходы к остановкам и социальным объектам.
Жителей призвали соблюдать скоростной режим во время движения, также при необходимости убирать личный транспорт, чтобы техника могла оперативно очистить парковки от снега. В случае экстренных ситуаций нужно позвонить в 112.
