В Химках специалисты заменили почти 140 м трубопровода центрального отопления

На прошлой неделе специалисты «ТСК Мосэнерго» выполнили ряд работ на сетях теплоснабжения в Химках, в том числе заменили 135 м трубопроводов центрального отопления, чтобы обеспечить стабильную температуру в батареях многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Они также обновили 117 м трубопровода горячего водоснабжения на улице Панфилова, Мира и Юннатов, заменили 28 м магистральной тепловой сети на улице Мичурина в Сходне, а также установили новые вводные распределительные устройства в центрально тепловых пунктах на улицах Дружбы и Гоголя в рамках инвестиционной программы. В ЦТП на улице Зеленой рабочие также провели ремонт водо-водяного подогревателя, на котельной Фрунзе — водо-водяного подогревателя горячего водоснабжения.

Напомним, что по вопросам отопления или горячего водоснабжения можно обратиться в кол-центр ООО «ТСК Мосэнерго»: +7 (495) 225-14-33.

