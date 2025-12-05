В Химках ученики и педагоги украсят школы к Новому году

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках ученики и их родители и педагоги украшают школы к Новому году, праздничные атрибуты появятся в коридорах, кабинетах и во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Так, например, в школе № 19 в этот раз выбрали тематику русского стиля — в пространстве учебного учреждения появятся узоры гжели и хохломы.

«Активы классов совместно с классными руководителями с азартом и предвкушением предстоящих новогодних праздников украсили школу подручными материалами», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 19 Светлана Шамаева.

В гимназии № 23 школьники нарисовали на стеклах узоры, а родители дополнили композиции шторами из разноцветных гирлянд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.