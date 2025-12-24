В преддверии новогодних праздников в Химках усилили профилактику пожарной безопасности, в рамках этой работы сотрудники пожарного надзора проводят рейды и напоминают жителям о правилах безопасного отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Так, химчанам рассказали о правилах использования пиротехники. Фейерверки и салюты разрешено запускать только на специально отведенных площадках, вдали от жилых домов и построек, вне зоны деревьев и линий электропередач, на открытых территориях, утвержденных администрацией округа.

В Химках также проходят рейды по торговым точкам, чтобы проверить, как проходит торговля такими товарами.

«Пиротехническая продукция должна быть защищена от свободного доступа и находиться в негорючих шкафах или на специальных стеллажах. Покупатель должен иметь возможность ознакомиться с описанием изделия, инструкцией и сроком годности», — отметил государственный инспектор г. о. Химки по пожарному надзору Федор Торопцев.

Жителей также призвал не оставлять включенные электроприборы без присмотра, следить за исправностью елочных гирлянд, не загромождать эвакуационные выходы и иметь под рукой первичные средства пожаротушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.