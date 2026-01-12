В Химках устранят последствия повреждения трубопровода на улице Марии Рубцовой

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Аварийная бригада Химкинского водоканала приступила к устранению последствий повреждения трубопровода холодного водоснабжения, которое произошло на улице Марии Рубцовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Специалисты определили место повреждения, службы «ОГХ» обработают дорогу специальной смесью, чтобы избежать наледи. В сообщении уточнили, что работы не окажут влияния на параметры водоснабжения в домах. Сотрудники администрации и профильных служб проведут поквартирный обход, чтобы измерить параметры подачи водоснабжения.

