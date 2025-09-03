В Химках увеличили число автобусов на одном из маршрутов

В Химках увеличили число автобусов на маршруте № 20К, которые передвигаются по схеме движения «улица Германа Титова — МЦД Химки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Теперь в будние дни интервалы движения в часы-пик сократятся до 4,5-5 минут, в межпиковое время транспортные средства будут преодолевать маршрут за 10 минут вместо 12. В пресс-службе напомнили, что оплатить проезд в таких автобусах можно с помощью банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка». Помимо этого, на маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.

