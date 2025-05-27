В Химках в честь Дня славянской письменности прошел творческий фестиваль

В Химках ко Дню славянской письменности и культуры организовали епархиальный фестиваль семейных традиций и народного творчества «Моя большая дружная семья», он прошел на территории храма Богоявления Господня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для гостей подготовили тематическую программу — мастер-классы, конкурсы и танцы, фотовыставку, посвященную семейным традициям, концерт и полевую кухню. Кроме того, желающие смогли посетить Божественную литургию. Мероприятие проводится в Химках уже второй год подряд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.