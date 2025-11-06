В Химках в рамках конференции обсудили, какой должна быть современная школа

В Химках в школе «Лига первых» прошел третий день Всероссийской конференции «Эффективная образовательная деятельность современной школы», в рамках которой участники обсудили, как вовлечь ребенка в процесс обучения и сделать школу комфортным пространством. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

За круглым столом в рамках мероприятия собрались 20 директоров образовательных учреждений из разных регионов России. Так, например, директор «Лиги первых» Мариана Полякова рассказала о достижениях образовательной организации, поделилась опытом организации обучения в кадетских и инженерных классах.

«Школа должна непрерывно приспосабливаться к законодательным новшествам, уделять внимание взаимодействию с родителями, искать новые модели в общении с учениками, обучать педагогов», — отметила директор.

Ассоциация руководителей образовательных организаций проводит данную конференцию ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.