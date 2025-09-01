В Химках в школы пойдут более 35 тыс. учеников

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В новом учебном году за школьные парты в Химках сядут более 35 тыс. учеников, более 3 тыс. из них — первоклассники. Об этом в День знаний сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на главу Елену Землякову.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.

«Желаю школьникам отличной учебы, интересных открытий и верных друзей. Учителям и родителям — мудрости, терпения и вдохновения, чтобы поддержать наших детей на их пути», – сказала она.

Землякова добавила, что школьная пора является важным этапом в жизни каждого ребенка. По ее мнению, он станет «временем первых успехов, новых друзей и интересных событий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.