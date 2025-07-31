В Химках волонтеры посетили Шереметьевский приют для собак

Активисты химкинского ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» посетили Шереметьевский приют для собак и привезли им корм, лакомства, игрушки и пеленки, там находятся 300 питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

«Радует, что многие животные выглядят бодрыми и ухоженными. Видно, что сотрудники приюта вкладывают в них душу. Особенно запомнился маленький щенок, рыженький комочек, который буквально прилип к моей ноге, когда я вошла в вольер. Мечтаю, чтобы он скорее нашел любящую семью», — поделилась волонтер Анна Митюшова.

По ее словам, в этом вопросе важна даже маленькая помощь. Так, например, можно привезти собакам лекарства или провести с ними время. Шереметьевский приют для собак работает с 2008 года, он находится по адресу: Ленинградское шоссе, 376А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.