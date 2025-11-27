В Химках завершат капремонт детского сада «Маячок»

В Старых Химках продолжается капитальный ремонт детского сада «Маячок» при школе «Наследие», стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Объект с выездной комиссией посетили местные жители, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Валентин Герасимов, а также представители администрации. Строители выполняют отделочные работы, устанавливают сантехнику и не только.

Главный инженер объекта Алексей Охотников подчеркнул, что сдать детсад планируют в срок – его введут в эксплуатацию в конце декабря 2025 года.

