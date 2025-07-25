В Химках завершат капремонт школы имени Матвеева

В Химках продолжается капитальный ремонт школы № 8 имени В. И. Матвеева, рабочие приступили к росписи стен — внутренние помещения украсят яркие рисунки на космическую тематику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.

На данный момент они работают над изображением великого авиаконструктора Семена Лавочкина и его изобретений. Они работают в технике высечения под названием «сграффито».

«Это достаточно древняя техника. Суть в том, что изображение вырезается на сырой штукатурке. В данном случае мы режем по гипсовому материалу. Впоследствии все это закрашивается силикатной краской, и получается цветное изображение», — рассказал художник-бригадир Федор Саладилов.

В целом ремонт планируют завершить до конца лета, чтобы в новом учебном году в школу смогли пойти более 650 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.