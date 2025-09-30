В Химках завершат работы по подключению домов к теплу

В Химках к теплу подключили уже более 80% многоквартирных домов, специалисты ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний продолжают работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В сообщении уточнили, что работы проводят в течение нескольких дней, чтобы система работала корректно. С обращениями работают совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и Министерством энергетики Московской области. Котельные и магистральные сети контролирует «ТСК Мосэнерго», коммуникации внутри домов — сотрудники управляющих компаний.

Отметим, что по вопросам отопления можно обратиться в УК или по телефону горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.