В Химках завершат реконструкцию детского сада «Радуга»
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]
В Химках завершается реконструкция детского сада «Радуга», расположенного на Юбилейном проспекте, стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Рабочие асфальтируют пожарный проезд, укладывают резиновое покрытие, проводят пусконаладочные работы систем и устанавливают новую мебель и оборудование.
Площадь здания составляет более 4,8 тыс. кв. м, оно рассчитано на 320 воспитанников. Там разместят 12 групп, игровые комнаты и спальные зоны, раздевалки, буфетные и туалетные комнаты.
Качество проведения работ контролируют депутаты вместе с жителями, в том числе депутаты Юлия Ишкова, Инна Монастырская и Валентин Герасимов.
«Проведение таких проверок социально значимых объектов, где отдыхают и развиваются дети, — важная инициатива партии. Это позволяет своевременно выявлять и устранять возможные нарушения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для наших детей», – отметил Валентин Герасимов.
Работы завершат до конца 2025 года.
