В Химках завершат реконструкцию детского сада «Радуга»

В Химках завершается реконструкция детского сада «Радуга», расположенного на Юбилейном проспекте, стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.

Рабочие асфальтируют пожарный проезд, укладывают резиновое покрытие, проводят пусконаладочные работы систем и устанавливают новую мебель и оборудование.

Площадь здания составляет более 4,8 тыс. кв. м, оно рассчитано на 320 воспитанников. Там разместят 12 групп, игровые комнаты и спальные зоны, раздевалки, буфетные и туалетные комнаты.

Качество проведения работ контролируют депутаты вместе с жителями, в том числе депутаты Юлия Ишкова, Инна Монастырская и Валентин Герасимов.

«Проведение таких проверок социально значимых объектов, где отдыхают и развиваются дети, — важная инициатива партии. Это позволяет своевременно выявлять и устранять возможные нарушения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для наших детей», – отметил Валентин Герасимов.

Работы завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.