В Химках завершат строительство воспитательно-образовательного комплекса

В Химках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Новогорск, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В здании площадью более 5 тыс. кв. м разместят начальную школу на 100 учеников и детский сад на 170 мест.

«Работы идут к завершению. Сейчас специалисты выполняют финальные отделочные и инженерные работы, приступили к благоустройству. Открытие объекта запланировано на конец года», — отметил руководитель управления строительства Роман Глаголев.

Для детей обустроят четыре класса начальной школы и восемь дошкольных групп, а также спортивные и актовый залы.

