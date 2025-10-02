В Химках завершат строительство воспитательно-образовательного комплекса
Стройготовность воспитательно-образовательного комплекса в Химках достигла 80%
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Новогорск, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.
В здании площадью более 5 тыс. кв. м разместят начальную школу на 100 учеников и детский сад на 170 мест.
«Работы идут к завершению. Сейчас специалисты выполняют финальные отделочные и инженерные работы, приступили к благоустройству. Открытие объекта запланировано на конец года», — отметил руководитель управления строительства Роман Глаголев.
Для детей обустроят четыре класса начальной школы и восемь дошкольных групп, а также спортивные и актовый залы.
