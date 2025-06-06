В Химках завершили подготовку пляжной зоны в парке имени Толстого к лету

В Химках завершилась подготовка пляжной зоны в парке имени Льва Толстого к началу летнего сезона, для жителей и гостей города создали все условия для комфортного и безопасного отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Так, на территории установили душевые кабины и туалеты, спасательную вышку, шезлонги. Кроме того, специалисты обновили детскую игровую и спортивную площадки с уличными тренажерами и завезли свежий песок. Спасатели будут дежурить здесь ежедневно, чтобы оказать оперативную помощь. Перед летним сезоном дно водоема проверили водолазы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.